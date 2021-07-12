У гендиректора украли сейф с пятью миллионами рублей

В полицию Северной столицы обратился 52-летний генеральный директор одной фирмы. У него дома по адресу д. 16 по ул. Победы украли сейф с деньгами. Злоумышленник подобрал ключ и проник в квартиру.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в сейфе лежали 2,2 миллиона рублей, 22 тысячи долларов США, 10 тысяч евро. Также там были: пистолет, четыре кольца, пара часов, серьги, карточка, документы и ключи от квартиры.

Сумма материального ущерба равна более 5,2 миллионам рублей. В квартире камеры нет, поэтому кто это сделал пока не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в маршрутке украли IPhone 12. В полицию Петербурга поступило заявление от 29-лнетней девушки о том, что у неё украли мобильный телефон марки IPhone 12 Pro Max серебристого цвета. Девушка как обычно поехала на маршрутке К404. Перед выходом она убрала мобильный телефон в карман сумки.