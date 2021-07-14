Михаил Боярский рассказал о своей госпитализации с коронавирусом

Михаил Боярский опроверг слухи о том, что сейчас находится в больнице в диагнозом COVID-19. Фото: Baltphoto

Михаил Боярский опроверг слухи о том, что сейчас находится в больнице в диагнозом COVID-19. Фото: Baltphoto

Сегодня в СМИ была опубликована информация о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Боткинскую больницу с COVID-19. Актер прокомментировал эту новость.

Он опроверг слухи о том, что сейчас находится в больнице в диагнозом COVID-19.

«У вас неверные сведения», – сказал Боярский.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актера Михаила Боярского госпитализировали из-за коронавируса. Артист болеет на протяжении недели. Сегодня стало известно о госпитализации актера Михаила Боярского. Артист находится в Боткинской больнице из-за заражения коронавирусом. Об этом пишет Mash на Мойке, ссылаясь на собственные источники. По предварительным данным, Боярский лежит в учреждении уже неделю. Он оказался под наблюдением врачей три дня назад. Сейчас артист чувствует себя нормально.