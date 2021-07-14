В Петербурге судили ОПГ, ворующую в метро

В Петербурге судили ОПГ, ворующую в метро
В их "заслугах" еще много мелких грабежей. Фото: pixabay.com
Суд Северной столицы огласил приговор в отношении Ашуралиева Шамиля, Чачанова Умара, Веселова Евгения, Михеева Артема, Саргсяна Тиграна, Бычанского Юрия, Ли Альберта, которые организовали ОПГ и воровали в метро.
Веселов, Ли и Бычанский создали устойчивую ОПГ, приискав в качестве участников Михеева, Чачанова, Ашуралиева, Саргсяна, Кыштымова, уже осужденного, и иных неустановленных следствием лиц. Веселов, Ли и Бычанский руководили действиями группы. Находясь на платформе станций, приискивали лицо, у которого возможно было совершить кражу, указывали на данное лицо. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Михеев, Чачанов, Ашуралиев и Саргсян, как раз, создавали вокруг выбранного потерпевшего искусственную давку. В случае обнаружения, оказывали на потерпевшего давление с целью запугивания.
Так с весны 2016 по зиму 2019 на станции «Маяковская» они пытались отобрать у потерпевшего мобильный телефон, на станции «Пушкинская» вытащили из заднего кармана брюк мужчины 3 тысячи рублей. На платформе станции «Маяковская» из кармана брюк похитили деньги и ювелирное украшение на 4 тысячи рублей. В их «заслугах» еще много мелких грабежей.
Суд назначил наказание: Веселову, Михееву, Ашуралиеву — 7 лет в ИК строгого режима, Бычанскому и Ли — 7 лет 2 месяца в ИК строгого режима, Чачанову — 6 лет 7 месяцев в ИК строгого режима, Саргсяну — 6 лет 8 месяцев в ИК строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил сайт по продаже ответов ЕГЭ и ОГЭ.

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