В Петербурге судили группу ответов на ЕГЭ «ВКонтакте»

В Петербурге судили группу ответов на ЕГЭ &#171;ВКонтакте&#187;
Заинтересованное лицо ООО «ВКонтакте» в судебное заседание не явилось. Фото: скрин https://vk.com/eege_oge_22021

Суд Северной столицы вынес решение по делу о признании информации, распространяемой в Интернете, запрещенной. Прокурор обратился в суд с заявлением к Управлению федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в котором указал, что в ходе проверки проведен осмотр группы «KIMы-ответы EGE/OGE» «Вконтакте».

Там распространяются информационные материалы, содержащие сведения о продаже ответов по ЕГЭ. Представитель административного истца в судебное заседание явился, административный иск поддержал, просил удовлетворить. Заинтересованное лицо ООО «ВКонтакте» в судебное заседание не явилось.

На данном сайте размещена информация по вопросам, связанным с приобретением 100% КИМов и ответов ЕГЭ, ОГЭ, а также прописаны способы оплаты за получение информации.

Суд указал, что группа «Вконтакте» дискредитирует необходимость образования, а также подстрекает к совершению противоправных действий, и иск удовлетворил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году.

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