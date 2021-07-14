В Плоском во время практики у 125 студентов заболели животы

В Плоском во время практики у 125 студентов заболели животы
Прокуратура начала проверку произошедшего в Плоском. Фото: pixabay

Признаки отравления после приема еды в столовой геологической базы в Лужском районе Ленобласти почувствовали 125 студентов Петербургского университета путей сообщения Императора Александра I.

Прокуратура начала проверку произошедшего в Плоском, где студенты проходили практику. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Так после ужина 11 июля 125 учащихся почувствовали признаки отравления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девятиклассник отравился наркотиками в Петербурге. В Северной столице 22 мая врачи обнаружили двух отравившихся наркотиками детей. 22 мая в 11:00 в детскую городскую больницу №5 им. Филатова доставили от дома № 37 по Каменноостровскому проспекту в тяжёлом состоянии 12-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Медики диагностировали у ученицы 7-го класса одной из школ острое отравление неизвестным веществом психотропного действия.

ленобласть Лужский район отравление ппокуратура студенты


 

Новости партнеров
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб
Аномальная жара в Петербурге выжгла газоны. Фоторепортаж: Gazeta.SPb
В Плоском во время практики у 125 студентов заболели животы
С начала лета на полив цветов ушло 35 тысяч кубометров воды
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность на путепроводе
Суд приговорил блогера Била к двум годам из-за ДТП
Кондиционеры в России из-за жаркой погоды резко подорожали
В России предложили увеличить отпуск для некурящих