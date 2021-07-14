Школа для детей Газпрома, похоже, собралась искать газ на Марсе

Школа для детей Газпрома, похоже, собралась искать газ на Марсе
Элитная школа Газпрома на 800 детей открылась в Петроградском районе в конце прошлого месяца. Фото:NASA

На крыше элитной школы для детей сотрудников Газпрома в Петербурге заметили обсерваторию. Жители Северной столицы гадают, зачем она. Лучшая версия – чтобы готовить будущих топ-менеджеров компании к поиску газа в космосе.

Элитная школа Газпрома на 800 детей открылась в Петроградском районе в конце прошлого месяца. Первый учебный год для детишек специалистов организации начнется этим 1 сентября.

В школе есть киноклассы, спортзалы, типография и помещения для «свободного творчества».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обокрали квартиру одного из менеджеров структуры «Газпрома». В Кировском районе Петербурга обокрали руководителя информационной безопасности одной из дочерних структур «Газпрома». Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 6 июля в полицию обратился 40-летний мужчина.

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