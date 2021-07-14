S7 рассматривает возможность открытия рейсов в Чехию и Францию

S7 рассматривает возможность открытия рейсов в Чехию и Францию
После изучения документов S7 решит, возобновится ли регулярное авиасообщение с двумя Европейскими странами. Фото: pixabay.com

Авиакомпания S7 может открыть рейсы во Францию и Чехию. Она ждет публикации официального постановления.

После изучения документов S7 решит, возобновится ли регулярное авиасообщение с двумя Европейскими странами. Об этом сообщает ТАСС.

Россия открывает рейсы с Францией и Чехией с 24 июля. Рейсы между столицами стран будут осуществляться четыре раза в неделю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль допускает, что в РФ могут принять меры, как во Франции. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что меры по вакцинации, как во Франции, могут стать безальтернативными. Песков отметил, что в мире в данный момент складывается такая ситуация, которая предполагает, что в Российской Федерации могут ужесточить меры по COVID-19 как во Франции.

S7 авиасообщение рейсы франция чехия


 

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