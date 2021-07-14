Велосипедиста увезли на скорой после ДТП на улице Бабушкина

Велосипедиста увезли на скорой после ДТП на улице Бабушкина
Велосипедист попал под машину. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга велосипедист попал под машину и получил травмы. Его госпитализировали.

Дорожная авария случилась сегодня, 14 июля, на перекрестке улицы Бабушкина и улицы Шелгунова. Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по снимкам, велосипедиста сбили рядом с пешеходным переходом. На спортсмена наехал автомобиль Hyundai Solaris. По сообщениям очевидцев, велосипедист получил травмы и был госпитализирован на скорой помощи. На месте работает дорожная полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Скандинавии» водитель и пассажирка погибли в ДТП с грузовиком. Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.

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