Петербургский «Экострой» получил предупреждение за мутную воду в Малой Невке

Росприроднадзор по Северо-Западу нашел предполагаемого виновника появления мутных разводов на петербургской реке Малая Невка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предупреждение было вынесено в сторону ГУП «Экострой». По версии инспекторов, служба проводила работы по расчистке реки Карповки, из-за чего вода стала мутной. Из Карповки она поступила в Малую Невку, где разводы заметили горожане.

Росприроднадзор предложил «Экострою» принять меры для предотвращения образования мутной воды. За исполнением мер проследят инспекторы ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы обратили внимание на мутную и желтую воду в Малой Невке. Мутно-коричневые разводы со следами радужной пленки зафиксировали у дома №43 на Песочной набережной.