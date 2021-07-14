Застрявших на трассе петербуржцев отправили в Крым на другом автобусе

Пассажиры сломавшегося на трассе автобуса из Петербурга отправились в Крым на другом автобусе. Им должны выплатить компенсацию.

Как сообщает 78.ru, застрявших на сутки в районе Великого Новгорода туристов отправили в Крым на новом автобусе. Со слов пассажирки рейса, они находились на открытом воздухе почти сутки — с восьми часов прошлого дня почти до восьми часов сегодняшнего.

Гендиректор турфирмы «Эльбрус» Сергей Титов заявил, что туристам выплатят компенсацию за вынужденное ожидание. Вопрос о размере компенсации будет решаться, когда группа прибудет в Крым. По его словам, автобус мог сломаться из-за сбоя электроники. Он отметил, что накануне транспортное средство проходило ТО.

Туристический автобус сломался 13 июля на автодороге Петербург — Москва в районе Великого Новгорода. По сообщениям очевидцев, ждать нового автобуса на улице пришлось 76 туристам, включая детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Скандинавии» водитель и пассажирка погибли в ДТП с грузовиком.