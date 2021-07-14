В Петербурге на Планерной массово умерли голуби

В чем причина гибели голубей, придется выяснять. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В чем причина гибели голубей, придется выяснять. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Петербурге необычное ЧП. На Планерной улице, 19 обнаружили много мертвых голубей.

В чем причина смерти пернатых, не известна. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Некоторые предположили, что виной тому аномальная жара, однако в городе много водоемов. Другие уверены, что птиц отравили. Самые остроумные предположили, что голуби умерли, потому что «не привились».

Запись посмотрели уже 2,7 тысяч пользователей. Она собрала уже 30 комментариев.

В чем причина гибели голубей, придется выяснять.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара в Петербурге выжгла газоны. Фоторепортаж подготовила Gazeta.SPb. На странице губернатора Северной столицы Александра Беглова в социальных сетях жители Петербурга пожаловались на отсутствие полива деревьев, газонов и кустов.