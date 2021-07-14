В жестоком убийстве собутыльника в Ленобласти обвинили двоих мужчин

В жестоком убийстве собутыльника в Ленобласти обвинили двоих мужчин
Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве.

Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, обвиняемыми по делу о жестоком убийстве в поселке Назия проходят двое мужчин.

По версии следствия, в июле 2020 года трое мужчин выпивали в гараже в Назии. Внезапно между ними произошел серьезный конфликт, который обернулся причинением опасного для жизни насилия в отношении потерпевшего. Затем мужчину вывезли в лес, где потерпевший был убит. Обвиняемые закопали тело и скрылись.

Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в суде рассмотрят дело о жестоком убийстве в деревне Выскатка. Мужчину закрыли в квартиру, где издевались над ним, били, душили и насиловали.

Жестокое убийство ленобласть назия


 

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