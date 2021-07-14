Похитили, избивали, насиловали: в Ленобласти в суде рассмотрят дело о жестоком убийстве

Похитили, избивали, насиловали: в Ленобласти в суде рассмотрят дело о жестоком убийстве
Группа предстанет перед судом. Фото: pixabay

Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.

В Ленинградской области перед судом предстанут мужчины, подозреваемые в убийстве с особой жестокостью. Группа лиц по предварительному сговору могла похитить человека, избивать его, а также применять действия сексуального характера. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в СК по региону.

Инцидент произошел 31 декабря 2019 года в деревне Выскатка. Группа из четырех мужчин в возрасте от 19 до 26 лет встретили на улице Садовой знакомого. Между ними произошла перепалка из-за украденной когда-то цепочки. Конфликт стал причиной похищения предполагаемого вора ювелирного изделия. Мужчину закрыли в квартиру, где издевались над ним, били, душили и насиловали. После этого потерпевшего сбросили в накопительный резервуар скважины, где он и скончался из-за серьезности полученных травм.

В скором времени состоится суд, в рамках которого дела рассмотрят по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в незаконном обороте оружия.

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