В Петербурге перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в незаконном обороте оружия

В Петербурге перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в незаконном обороте оружия
Члены банды предстанут перед судом. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Следователи завершили расследование уголовного дело и передали его в суд.

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовное дело в отношении членов банды, которые, по предварительным данным, занимались в незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

О том, что на территории города орудует банда, стало известно в мае 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъяли более 4000 единиц боеприпасов, 25 пистолетов, 9 автоматов, свыше 200 единиц заготовок для изготовления предметов вооружения, 1,5 килограмма взрывчатых веществ, а также инструменты для изготовления предметов вооружения.

Известно, что в результате было возбуждено 15 уголовных дел, в общей сложности их – 19.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержанный скончался в автозаке и не доехал до суда.

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