В Петербурге задержанный скончался в автозаке и не доехал до суда

В Петербурге задержанный скончался в автозаке и не доехал до суда
Во время перевозки мужчина умер в автозаке. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Мужчину везли в Ломоносовский суд, но он умер по дороге.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства смерти задержанного мужчины, который не доехал до Ломоносовского суда. Об этом сегодня, 12 июля, пишет «Фонтанка».

Известно, что все случилось в понедельник вечером. Задержанного везли в Ломоносовский районный суд Ленинградской области. По непонятной причине он умер прямо в автозаке. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каковы обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19. Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валентиновича

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