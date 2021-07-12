В Петербурге задержанный скончался в автозаке и не доехал до суда

Во время перевозки мужчина умер в автозаке. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во время перевозки мужчина умер в автозаке. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Мужчину везли в Ломоносовский суд, но он умер по дороге.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства смерти задержанного мужчины, который не доехал до Ломоносовского суда. Об этом сегодня, 12 июля, пишет «Фонтанка».

Известно, что все случилось в понедельник вечером. Задержанного везли в Ломоносовский районный суд Ленинградской области. По непонятной причине он умер прямо в автозаке. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каковы обстоятельства инцидента.

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