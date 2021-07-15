Молодой петербуржцец разбился, выпав с девятого этажа дома

Молодой петербуржцец разбился, выпав с девятого этажа дома
Молодой человек скончался на Будапештской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга во дворе одного из домов местные жители обнаружили тело молодого человека. На спине у погибшего был рюкзак.

Трагедия случилась в ночь на чеверг, 15 июля, на Будапештской улице. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Выпал парень», — написал автор записи.

У молодого человека был рюкзак на спине, он скончался. Машина работников скорой медицинской помощи оперативно прибыла к месту ЧП.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленобласти маленький ребенок выпал из окна. Состояние малыша неизвестно.

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