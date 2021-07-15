Юный драйвер на каршеринге протаранил забор в Мурино

ДТП с каршерингом в Мурино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВК"

ДТП с каршерингом в Мурино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВК"

Очередное ДТП с каршерингом произошло в Мурино. Автомобилист протаранил ограждение.

Дорожный инцидент случился поздним вечером среды, 14 июля, на улице шоссе В. Лаврики. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Классический пример нахождения за рулем каршеринга юных драйверов», — написал автор записи.

Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и протаранил придорожное ограждение. На кадрах видно, что машина съехала с дороги, снесла несколько секций забора и оказалась на тротуаре.

В результате столкновения пострадал бампер транспортного средства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неопытный водитель каршеринга влетел в столб на проспекте Ветеранов. В результате столкновения у транспортного средства оказалась повреждена передняя часть. В машине сработали подушки безопасности.