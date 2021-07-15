Спасатели час тушили горящие хозпостройки в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленобласти вспыхнули хозяйственные постройки. Спасатели боролись с огнем около 60 минут.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 15 июля, в деревне Трубников Бор. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть, после чего к месту происшествия оперативно были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, огонь охватил 90 квадратных метров. На тушение огня у спасателей ушло около часа минут.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе вечером среды, 14 июля, загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили за 20 минут.