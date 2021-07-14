На юго-западе Петербурга потушили квартирный пожар

На юго-западе Петербурга потушили квартирный пожар
Спасатели потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красносельском районе вечером среды, 14 июля, загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили за 20 минут.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского главка МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 22:13. Он произошел в жилом многоквартирном доме №62 по улице Добровольцев.

По данным МЧС, пожар начался в комнате площадью 10 квадратных метро в двухкомнатной квартире. Огонь охватил 8 квадратных метров комнаты. На месте происшествия работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

С пожаром справились к 22:34. В пожаре могли пострадать люди, сведения об этом уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар в Колпино тушили 20 спасателей. В одной из квартир в комнате площадью 15 квадратных метров загорелась обстановка.

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