MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной

MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной
Место ДТП на перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВК"

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из них сбила светофор, вторая – выехала на газон.

Дорожный инцидент случился поздним сегодня утром, 15 июля, на перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водители KIA и MINI Cooper. В результате ДТП автомобиль первая иномарка протаранила светофор, вторая — вылетела на разделительную полосу. На фото видно, что девушка-водитель MINI Cooper сидит у второго светофора в ожидании сотрудников ГИБДД.

Проезд на участке затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах. В дневное время термометры покажут +31…+33 градуса, в Ленобласти ожидается до +34.

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