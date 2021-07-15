MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной

Место ДТП на перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВК"

Место ДТП на перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВК"

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из них сбила светофор, вторая – выехала на газон.

Дорожный инцидент случился поздним сегодня утром, 15 июля, на перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водители KIA и MINI Cooper. В результате ДТП автомобиль первая иномарка протаранила светофор, вторая — вылетела на разделительную полосу. На фото видно, что девушка-водитель MINI Cooper сидит у второго светофора в ожидании сотрудников ГИБДД.

Проезд на участке затруднен.

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