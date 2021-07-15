MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из них сбила светофор, вторая – выехала на газон.
Дорожный инцидент случился поздним сегодня утром, 15 июля, на перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Дорогу не смогли поделить водители KIA и MINI Cooper. В результате ДТП автомобиль первая иномарка протаранила светофор, вторая — вылетела на разделительную полосу. На фото видно, что девушка-водитель MINI Cooper сидит у второго светофора в ожидании сотрудников ГИБДД.
Проезд на участке затруднен.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах. В дневное время термометры покажут +31…+33 градуса, в Ленобласти ожидается до +34.