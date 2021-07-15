На Искровском нашли мертвого петербуржца со сломанной челюстью

На Искровском нашли мертвого петербуржца со сломанной челюстью
Правоохранительные органы обнаружили тело мужчины в Невском районе. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге в Невском районе города найден мужчина. На теле скончавшегося заметили большое количество гематом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 июля в полдень в отдел полиции поступило сообщение. Силовикам рассказали, что на Искровском проспекте дома 15 корпуса 1 лежит труп человека.

Через полчаса сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Мертвым оказался 48-летний неработающий петербуржец. Все его тело было покрыто гематомами, а челюсть сломана.

Оказалось, что мужчина проживает как раз там, где его нашли, на Искровском проспекте дома 15.

Тело было направлено в морг, чтобы понять причины смерти.

Отмечается, что с места происшествия была изъята футболка с пятнами вещества бурого цвета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Ж/Д платформы в сторону КАД нашли гнилой труп мужчины.

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