В Парголово задержали мужчину, изрезавшего жителя соседнего дома

В Красносельском районе Петербурга в больницу доставили окровавленного мужчину. Нож в него вонзил местный житель из соседнего дома.

В среду, 14 июля, правоохранителям поступила информация о госпитализации из своей квартиры 58-летнего жителя дома №99 по улице 1 Мая в Парголово. Он находился в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и живота.

«Со слов: 05.07.2021 по месту жительства ударил ножом мужчина», — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий 9 июля стражи порядка задержали 57-летнего мужчину, проживающего в доме №83 по той же улице. Причина конфликта выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина устроил поножовщину во время застолья в Сосновом Бору. Личность нападавшего уже установлена, им оказался 27-летний уроженец Армении.