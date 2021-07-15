Пенсионер на скутере сбил двухлетнего мальчика в Ломоносове

Пенсионер на скутере сбил двухлетнего мальчика в Ломоносове
Ребенка госпитализировали с различными травмами. Фото: Baltphoto/Елена_Яковлева

В Ломоносове пожилой скутерист сбил во дворе дома маленького ребенка. Мальчика экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел вечером в среду, 14 июля, во дворе дома на улице Еленинской. В отдел полиции поступило сообщение о том, что 63-летний мужчина на скутере наехал на двухлетнего мальчика, переходившего дорогу вместе с матерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики выявили у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Песочном мужчину сбил автобус. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ломоносов наезд на ребенка полиция


 

Новости партнеров
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Третья волна и ошибки при лечении: COVID-19 в России и мире
Пенсионер на скутере сбил двухлетнего мальчика в Ломоносове
В Петербурге отец во время ссоры убил своего сына
Ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз — поджог ее дверь
Поливальная машина потушила автомобиль на набережной Обводного канала
«Мы задыхаемся»: жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара
8 ножей и 4 гражданина Узбекистана: смертельное нападение на Загородном
В Парголово задержали мужчину, изрезавшего жителя соседнего дома