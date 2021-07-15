Пенсионер на скутере сбил двухлетнего мальчика в Ломоносове

В Ломоносове пожилой скутерист сбил во дворе дома маленького ребенка. Мальчика экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел вечером в среду, 14 июля, во дворе дома на улице Еленинской. В отдел полиции поступило сообщение о том, что 63-летний мужчина на скутере наехал на двухлетнего мальчика, переходившего дорогу вместе с матерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики выявили у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Песочном мужчину сбил автобус. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.