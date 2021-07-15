Задержан мужчина, стрелявший из квартиры по прохожему на Ярослава Гашека

Во Фрунзенском районе задержали мужчину, стрелявшего из окна своей квартиры. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел вечером 8 июля у дома №7 по улице Ярослава Гашека. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный открыл огонь из окна квартиры.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, в ходе розыска полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался неработающий 59-летний мужчина, который из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из своего пневматического пистолета в потерпевшего.
Мужчина самостоятельно обратился в медучреждение в удовлетворительном состоянии. Уголовное дело возбудили по факту хулиганства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участниками стрельбы на улице Ярослава Гашека были двое нерезвых мужчин.