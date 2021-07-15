Задержан мужчина, обчистивший не менее трех квартир в Петербурге

Задержан мужчина, обчистивший не менее трех квартир в Петербурге
Мужчина ограбил как минимум три квартиры в Петербурге. Фото: pixabay

В Петербурге в Кировском районе правоохранительным органам удалось задержать мужчину, который обокрал несколько квартир в Петербурге.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 апреля полиции сообщили, что квартиру по улице Лени Голикова дома 108 обокрали на 241 тыс. рублей.

Затем 5 июня обратился мужчина с сообщением, что из его квартиры на Дачном проспекте вынесли имущества на 60 тыс. рублей.

Прошел месяц и 6 июня в отделе полиции написал заявление 40-летний мужчина. Его квартиру на проспекте Народного Ополчения также ограбили. Сумма ущерба составила 320 тыс. рублей.

Отмечается, что все три злодеяния были совершены путем подбора ключа к замку входной двери.

14 июля в 20:00 у дома 39 по бульвару Новаторов был задержан 47-летний неработающий мужчина. Отмечается, что похищенное частично изъято.

Известно, что подозреваемый шесть раз привлекался к уголовной отвественности. В том числе и по статьям «Грабеж», «Кража», «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Лермонтова обчистили сейф с драгоценностями.

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