Один человек пострадал в массовой аварии на КАД

Один человек пострадал в массовой аварии на КАД
Место ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВК"

Сегодня утром на кольцевой автодороге Петербурга произошла массовое ДТП. Есть пострадавшие.

Дорожный инцидент случился в четверг, 15 июля, на 44 км внутреннего кольца КАД. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить четыре легковых автомобиля, в частности, машина такси. По словам очевидцев, в результате аварии пострадал один человек.

Другие подробности неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной. В результате ДТП первая иномарка протаранила светофор, вторая — вылетела на разделительную полосу.

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