Один человек пострадал в массовой аварии на КАД

Сегодня утром на кольцевой автодороге Петербурга произошла массовое ДТП. Есть пострадавшие.
Дорожный инцидент случился в четверг, 15 июля, на 44 км внутреннего кольца КАД. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Дорогу не смогли поделить четыре легковых автомобиля, в частности, машина такси. По словам очевидцев, в результате аварии пострадал один человек.
Другие подробности неизвестны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной. В результате ДТП первая иномарка протаранила светофор, вторая — вылетела на разделительную полосу.