Жители Кудрово и юга Петербурга вынуждены нюхать горелый кофе

Жители Кудрово и юга Петербурга вынуждены нюхать горелый кофе
Петербуржцы мучаются от неприятного запаха горелого кофе. Фото: pixabay.com

Петербуржцы, проживающие в южных районах Северной столицы, жалуются на запах горелого кофе, который, как им кажется, идет от завода в Новосаратовке.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», горожане рассказали, что стали ощущать неприятный запах еще прошлой осенью, в 2020 году.

Зловонная и удушающая гарь, которая похожа на запах горелого кофе, расходится по Рыбацкому, Кудрово, Уткиной заводи.

В связи с этим местные жители никак не могут открыть окна в аномальную жару. Также ночами невозможно спать.

По мнению горожан, виноват во всем завод «Орими», который занимается производством чая и кофе.

Отмечается, что люди обращались в различные комитеты и государственные органы, однако результатов это не дало. Завод продолжает работать, а неприятный запах гари витает в воздухе и разносится по соседним районам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Красносельского района Петербурга приходится нюхать запах канализации.

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