Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 15 июля 2021 года

16 июля 2021 года в 15 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).
В проект повестки дня заседания включен вопрос:
— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса
— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса
— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса
— Об освобождении от обязанностей членов Территориальной избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
— Об освобождении от обязанностей членов Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
— О назначении членов Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса
— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 43 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 43 с правом решающего голоса
— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 63 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
— О предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск
— О графике работы пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
— О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
— Об определении перечня филиалов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по открытию специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
— О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
— О внесении изменения и дополнения в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 июня 2021 года № 241-8 «О перечне сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, а также выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»
— О передаче избирательной документации участковых избирательных комиссий по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва
В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.
В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik