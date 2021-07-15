Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 15 июля 2021 года

16 июля 2021 года в 15 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей членов Территориальной избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей членов Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении членов Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 43 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 43 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 63 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск

— О графике работы пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей

— Об определении перечня филиалов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по открытию специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— О внесении изменения и дополнения в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 июня 2021 года № 241-8 «О перечне сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, а также выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»

— О передаче избирательной документации участковых избирательных комиссий по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.