В Германии наводнение унесло 19 жизней

В Германии наводнение унесло 19 жизней
В Германии из-за наводнения погибли 19 человек. Фото: Pixabay

Обильные осадки в стране стали причиной смертей.

На западе Германии сегодня, 15 июля, идут обильные дожди. В связи с этим из берегов начали выходить реки, что стало причиной наводнений и смертей. Об этом пишет издание Bild.

Больше всего пострадал земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, там же зафиксировано наибольшее количество погибших. Известно, что на данный момент погибли 19 человек, судьбы еще 70 остаются невыясненными – они числятся как пропавшие без вести.

Также отмечается, что многие остались без электричества – около 200 тысяч человек вынуждены сидеть в темноте. Ликвидацией последствий непогоды занимаются экстренные службы и силы бундесвера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за критического подъема уровня рек.

Германия наводнение непогода


 

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