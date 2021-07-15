От развратных действий 39-летнего петербуржца пострадало шестеро детей

В Петербурге 39-летнего мужчину изобличили в том, что он в социальных сетях «Вконтакте» совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, еще 14 апреля сообщалось о задержании правонарушителя, проживающего в Петербурге.

Однако, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мужчину дополнительно изобличили в том, что с 9 по 10 марта прошлого года он, в соцсети «ВКонтакте», совершил развратные действия в отношении двух подростков 2005 года рождения, трех подростков 2007 года рождения и одного 2006 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому ранее избранная мера пресечения – содержание под стражей — не изменялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове отчим три года насиловал падчерицу: ему дали 22 года.