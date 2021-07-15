В Кремле назвали халатностью состояние дорог в омском селе

Жители населенного пункта так устали терпеть безобразие, что обратились к канцлеру Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с дорогами в омском селе. Он считает, что происходящее – вина халатности со стороны местных властей. Об этом сегодня, 15 июля, пишет РИА Новости.

Жители деревни Верхний Карбуш обратились за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу. Письмо Меркель написали не случайно – многие местные жители имеют немецкие корни. На происходящее отреагировали власти Омской области, пояснив, что дорогу должны были отремонтировать в 2021 году, но из-за перерасчета стоимости проекта его реализацию отложили.

«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей»,

— заявил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт Красносельского шоссе в Ленобласти перевели в ночной режим.