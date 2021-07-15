В Кремле назвали халатностью состояние дорог в омском селе

В Кремле назвали халатностью состояние дорог в омском селе
Песков считает, что скоро проблему решат. Фото: kremlin.ru

Жители населенного пункта так устали терпеть безобразие, что обратились к канцлеру Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с дорогами в омском селе. Он считает, что происходящее – вина халатности со стороны местных властей. Об этом сегодня, 15 июля, пишет РИА Новости.

Жители деревни Верхний Карбуш обратились за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу. Письмо Меркель написали не случайно – многие местные жители имеют немецкие корни. На происходящее отреагировали власти Омской области, пояснив, что дорогу должны были отремонтировать в 2021 году, но из-за перерасчета стоимости проекта его реализацию отложили.

«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей»,

— заявил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт Красносельского шоссе в Ленобласти перевели в ночной режим.

Дмитрий Песков дороги кремль омская область


 

Новости партнеров
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев заплатил 600 тысяч долга, чтобы уехать в командировку
В Торосово искали деньги и шпица женщины, но наткнулась на поножовщину
На строительство Витебской развязки выделили 3 млрд рублей
Спасатели предупредили петербуржцев о сохранении аномальной жары
15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга
В Выборге гендиректор мог не доплатить 6 млн рублей налогов
В Торосово нашли тело мужчины с разорванным мочевым пузырем
Петербуржцы из-за желания искупаться все чаще жалуются на кожные болезни