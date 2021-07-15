Ученый Иван Пигарев умер после ДТП с электросамокатом

Ученый Иван Пигарев умер после ДТП с электросамокатом
Непонятно, кто был виновником аварии. Фото: Pixabay

Кто виноват в инциденте – пока что не удалось выяснить.

Ученый Иван Пигарев умер после аварии с участием электросамоката. Ему было 80 лет. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 15 июля.

Известно, что Пигарев катался на велосипеде по специальной дорожке на Воробьевых горах. В какой-то момент он столкнулся с электросамокатом, ехавшим навстречу, после чего оба упали. Ученый ударился головой и был госпитализирован. У него диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, а также внутреннюю гематому. Несмотря на операцию, врачи не смогли спасти жизнь Пигарева.

Другой участник аварии также получил травмы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петр Мамонов скончался из-за коронавируса.

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