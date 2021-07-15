На 2-й Муринской тушили кухню

В результате пожара никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня, 15 июля, произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на 2-й Муринском проспекте. Там в двухкомнатной квартире вспыхнула обстановка на кухне. Огнем было охвачено два квадратных метра. На место выезжали три единицы техники и 15 спасателей.

Сообщение о пожаре поступило ближе к трем часам дня, он был ликвидирован в семь часов вечера. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга.