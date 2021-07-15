В Петербурге перевернутый парусник стал причиной проверки

В Петербурге перевернутый парусник стал причиной проверки
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июля, стартовала проверка по факту оказания услуг по парусному спорту, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу.

На Финском заливе по непонятной причине перевернулся парусник. В результате восемь несовершеннолетних оказались в воде. Добраться до берега им помогли спасатели, которые передали детей медикам. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина прыгнул с Тучкова моста.

новости СПб парусник СК РФ


 

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