В Петербурге мужчина прыгнул с Тучкова моста

В Петербурге мужчина прыгнул с Тучкова моста
Перед тем как прыгнуть мужчина снял с себя рубашку. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин.

В Петербурге мужчина прыгнул с Тучкова моста.

Случай произошел вечером 13 июля. Сейчас его ищут водолазы поисково-спасательной службы. Об этом сообщает 78.ru.

Перед тем как прыгнуть мужчина снял с себя рубашку. В это время на мосту было много прохожих. Предположительно, прыгуну стало жарко, и он решил искупаться в Неве.

Что же всё-таки побудило мужчину на такой поступок и что с самим прыгуном остается неизвестным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе Ленобласти обеспокоены местным водным аттракционом. Дети прыгают с водозабора в бурный речной поток. Там прыгают и дети, и взрослые. Там же есть участки с каменным дном. Эта территория принадлежит «Леноблводоканалу». Рядом висят таблички с запретом на купание. Об этом сообщает группа «Тихвинская сорока» «ВКонтакте».

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