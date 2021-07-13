В опасном месте в Тихвине купаются дети

В опасном месте в Тихвине купаются дети
Рядом висят таблички с запретом на купание. Фото: скрин группы "Тихвинская сорока" "ВКонтакте".

В Тихвинском районе Ленобласти обеспокоены местным водным аттракционом: дети прыгают с водозабора в бурный речной поток.

Там прыгают и дети, и взрослые. Там же есть участки с каменным дном. Эта территория принадлежит «Леноблводоканалу». Рядом висят таблички с запретом на купание. Об этом сообщает группа «Тихвинская сорока» «ВКонтакте».

В Тихвинке много и других мест для плавания трупа. Ранее они прыгнули с бетонной площадки у водозабора.

«Два трупа было мало! Каждый хочет учиться на своих ошибках и своих граблях…», — пишут в комментариях в соцсети.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки утонули еще два человека. Люди, желающие охладиться, иногда не возвращаются домой из-за собственной неосторожности. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе аварийно-спасательной службы региона.

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