Биохимик предупредила об опасности воды из родников и бутылок

Нельзя считать, что в роднике или в бутылке точно чистая вода. Об этом заявила биохимик Мария Кулешова. Так водоканал воду обеззараживает с помощью хлора.

Она считает, что практически во всех регионах России требуется дополнительная очистка вне зависимости от ее источника. Так даже если в водоемах населенных пунктов чистейшая вода, город очищает ее от примесей и тяжелых металлов по СанПину, так как инфраструктура современных водопроводных сетей в стране изношена более чем на половину. Об этом сообщает «Прайм».