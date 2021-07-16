Биохимик предупредила об опасности воды из родников и бутылок

Биохимик предупредила об опасности воды из родников и бутылок
Также биолог считает, что бутилированная вода может быть не полезной, так как впитывает в себя плохие свойства пластика. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина
Нельзя считать, что в роднике или в бутылке точно чистая вода. Об этом заявила биохимик Мария Кулешова. Так водоканал воду обеззараживает с помощью хлора.
Она считает, что практически во всех регионах России требуется дополнительная очистка вне зависимости от ее источника. Так даже если в водоемах населенных пунктов чистейшая вода, город очищает ее от примесей и тяжелых металлов по СанПину, так как инфраструктура современных водопроводных сетей в стране изношена более чем на половину. Об этом сообщает «Прайм».
Также биолог считает, что бутилированная вода может быть не полезной, так как впитывает в себя плохие свойства пластика.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек. Сильные дожди, которые идут с 12 июля в Германии, привели к стихийному бедствию.
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