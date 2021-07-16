Толкалина прокомментировала смерть Петра Мамонова

Российская актриса Любовь Толкалина прокомментировала смерть актера и музыканта Петра Мамонова.

«Любимый, важный, большой учитель. Слезы. Петр Николаевич мой… Упокой, Господи… Господи Боже… Горе у нас», — написала она в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию Петра Мамонова с прикрепленными к ней стихами из песни группы «Звуки Му».

В четверг, 15 июля, умер музыкант Петр Мамонов. Некоторое время артист лежал в Коммунарке из-за коронавируса. Его состояние оценивали как крайне тяжелое — жена Мамонова сообщала, что каждый день супруг находится на грани между жизнью и смертью. И все-таки надежда на улучшение самочувствия была, но она не оправдалась.

В какой-то момент самочувствие Мамонова настолько ухудшилось, что его пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а затем — вводить в медикаментозный сон. Все эти меры не помогли спасти жизнь Мамонову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста.