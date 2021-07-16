Спасатели потушили горящий дом в Волхове

В ночь на 16 июля в Волхове в Ленинградской области спасатели тушили частный дом и хозяйственная постройка.

Сообщение о возгорании поступило в 00:45. Жители микрорайона Мурманские Ворота заметили загоревшиеся строения.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две едины спецтехники.

Горели частный дом и хозяйственная постройка горели на общей площади 68 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 1:20. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе вечером среды, 14 июля, загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили за 20 минут.