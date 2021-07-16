Во Всеволожском районе сгорел гараж

Вечером 16 июля во Всеволожском районе Ленобласти в одной из деревень спасатели тушили частный дом и расположенный рядом с ним гараж.

Сообщение о возгорании поступило в 22:10. Жители деревни Сярьги-2 заметили дым, идущий от одного из частных домов.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Загорелись частный дом и гараж, общая площадь пожара составила 110 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 1:56. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе вечером среды, 14 июля, загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили за 20 минут.