Из Фонтанки выловили половину тела мужчины

Из Фонтанки выловили половину тела мужчины
Труп обнаружили в районе дома №168 по набережной. Фото: google.maps

В Петербурге очевидцы заметили плывущего по реке Фонтанке мертвого человека. Обстоятельства гибели выяснит следствие.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 15:36 диспетчер скорой помощи сообщил в полицию о найденном в Фонтанке трупе. Его обнаружили в районе дома №168 по набережной Фонтанки и достали на сушу.

Прибывшие полицейские осмотрели труп и выяснили, что найдена лишь половина тела: часть туловища, таз и ноги. Личность погибшего устанавливается. Известно лишь, что это мужчина, без особых примет.

Останки отправили в морг, где судмедэксперты выяснят причину смерти. Материалы дела передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник.

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Из Фонтанки выловили половину тела мужчины