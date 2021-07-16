Из Фонтанки выловили половину тела мужчины

В Петербурге очевидцы заметили плывущего по реке Фонтанке мертвого человека. Обстоятельства гибели выяснит следствие.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 15:36 диспетчер скорой помощи сообщил в полицию о найденном в Фонтанке трупе. Его обнаружили в районе дома №168 по набережной Фонтанки и достали на сушу.

Прибывшие полицейские осмотрели труп и выяснили, что найдена лишь половина тела: часть туловища, таз и ноги. Личность погибшего устанавливается. Известно лишь, что это мужчина, без особых примет.

Останки отправили в морг, где судмедэксперты выяснят причину смерти. Материалы дела передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник.