На балконе пенсионерки с деменцией в Ломоносове нашли сгнивший труп

На балконе пенсионерки с деменцией в Ломоносове нашли сгнивший труп
Труп находился на балконе дома №12 по улице Победы. Фото: google.maps

В Ломоносове выясняют обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым на балконе пожилой женщины, страдающей деменцией.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратилась 73-летняя женщина. Она сообщила, что нашла труп на балконе дома №12 по улице Победы.

Стражи порядка выяснили, что квартира принадлежит 71-летней пенсионерке Она была госпитализирована в психиатрическую больницу с диагнозом возрастная деменция.

Обнаружившая труп женщина приходится хозяйке квартиры золовкой. Она пришла в квартиру, чтобы убраться и нашла тело неизвестного мужчины. Труп уже сгнил и был завернут в полиэтилен.

Материалы дела передали следователям. Причину смерти установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Фонтанки выловили половину тела мужчины.

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На балконе пенсионерки с деменцией в Ломоносове нашли сгнивший труп