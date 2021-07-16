На балконе пенсионерки с деменцией в Ломоносове нашли сгнивший труп

Труп находился на балконе дома №12 по улице Победы. Фото: google.maps

Труп находился на балконе дома №12 по улице Победы. Фото: google.maps

В Ломоносове выясняют обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым на балконе пожилой женщины, страдающей деменцией.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратилась 73-летняя женщина. Она сообщила, что нашла труп на балконе дома №12 по улице Победы.

Стражи порядка выяснили, что квартира принадлежит 71-летней пенсионерке Она была госпитализирована в психиатрическую больницу с диагнозом возрастная деменция.

Обнаружившая труп женщина приходится хозяйке квартиры золовкой. Она пришла в квартиру, чтобы убраться и нашла тело неизвестного мужчины. Труп уже сгнил и был завернут в полиэтилен.

Материалы дела передали следователям. Причину смерти установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Фонтанки выловили половину тела мужчины.