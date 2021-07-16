iPhone за вакцину и очередь за «КовиВаком»: COVID-19 в Петербурге к 16 июля

В Петербурге повышают темпы вакцинации. В городе начали принимать заявки на прививку трудовых мигрантов, а в Пушкинском районе решили подарить жительнице за вакцину iPhone. В Северной столице хватает не всех препаратов.

С начала массовой вакцинации населения в Петербурге было привито 1 113 515 человек. При этом 779 618 горожан прошли оба этапа. Еще 290 петербуржцев ревакцинировались.

В городе уже начали прием заявок на вакцинацию трудовых мигрантов. Работодатели должны предоставить данные о количестве иностранных сотрудников, которые хотят сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. После 20 июля городские власти согласуют график вакцинации и прикрепят организации к определенным пунктам. Сколько будет стоить прививка, пока не сообщается.

В Пушкинском районе жительница Шушар получила iPhone за прививку от COVID-19. Подарить смартфон ей решили как юбилейному привитому жители. Кроме ценного подарка ей вручили цветы и именной сертификат.

Вакцинироваться, между тем, получается не у всех – в Петербурге в очередь на вакцинацию «КовиВаком» превышает 17 тысяч человек. Ранее в город привезли более восьми тысяч доз препарата. Ее распределили по 45 пунктам вакцинации. В каждый поступило всего по 100-200 доз.

Приоритетное право на вакцинацию «КовиВаком» получают медицинские работники. Затем на прививку приглашают тех, кто стоит в очереди.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, в каких именно пунктах можно получить прививку «КовиВак».

Параллельно в Петербурге идет ревакцинация. Ее рекомендуют делать тем, кто прошел вакцинацию полгода назад. Повторную прививку уже сделал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.