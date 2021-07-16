Названы дата и место прощания с Петром Мамоновым

Прощание с актёром и музыкантом Петром Мамоновым пройдет 17 июля в Донском монастыре.

В этот же день в городе Верее в Подмосковье состоятся похороны артиста. Об этом сообщила его вдова Ольга Мамонова.

«Отпевание будет в Донском монастыре завтра в главном соборе в 9:30», — сказала она ТАСС.

В четверг, 15 июля, умер музыкант Петр Мамонов. Некоторое время артист лежал в Коммунарке из-за коронавируса. Его состояние оценивали как крайне тяжелое — жена Мамонова сообщала, что каждый день супруг находится на грани между жизнью и смертью. В какой-то момент самочувствие Мамонова настолько ухудшилось, что его пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а затем — вводить в медикаментозный сон. Все эти меры не помогли спасти жизнь Мамонову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста.