Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме

Во время шторма ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Фото: unsplash

Во время шторма ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Фото: unsplash

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ленинградской области: ожидаются ливни, град и грозы вместе с сильным ветром.

Об этом информирует региональное управление МЧС со ссылкой на данные синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода испортится сегодня начиная с 13-16 часов. В некоторых районах Ленобласти пройдут ливни, грозы, град. Во время шторма ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти ждут жара до плюс 33 градусов и гроза. Ветер подует с запада и северо-запада. Уличные термометры покажут от плюс 28 до плюс 33 градусов. Это на 7-10 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление слабо повысится.