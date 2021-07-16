Жителей Ленобласти ждут жара до плюс 33 градусов и гроза

Жителей Ленобласти ждут жара до плюс 33 градусов и гроза
В разгар дня в Ленобласти будет жарко. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Синоптики пообещали жителям Ленинградской области аномально жаркую и дождливую погоду в пятницу, 16 июля.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в 47 регионе ожидается переменная облачность. В некоторых местах пройдут небольшие дожди, грозы.

Ветер подует с запада и северо-запада. Он будет умеренным, но при грозе усилится до порывистого.

В разгар дня в Ленобласти будет жарко. Уличные термометры покажут от плюс 28 до плюс 33 градусов. Это на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Атмосферное давление слабо повысится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снова выше +30 градусов. Город на Неве может побить очередной температурный рекорд.

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