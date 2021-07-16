В Петербурге снова выше +30 градусов

В пятницу, 16 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Днём температура воздуха ожидается на уровне +30…+32 градусов, в Ленобласти ожидается +28…+33 градусов.

Ветер северо-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. В Ленобласти вероятны кратковременные грозовые дожди.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,0° и установлен в далеком 1886 году», — рассказал синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.