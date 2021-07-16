В Петербурге снова выше +30 градусов

В Петербурге снова выше +30 градусов
Такая погода ждет петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 16 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Днём температура воздуха ожидается на уровне +30…+32 градусов, в Ленобласти ожидается +28…+33 градусов.

Ветер северо-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. В Ленобласти вероятны кратковременные грозовые дожди.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,0° и установлен в далеком 1886 году», — рассказал синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

жара погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чем заняться в Петербурге в выходные 17 и 18 июля
Роспотребнадзор назвал возможную причину всплеска заболеваемости коронавирусом
Жителей Ленобласти ждут жара до плюс 33 градусов и гроза
На Софийской не смогли разъехаться большегруз и фургон
Петербургские водители стоят в 3-балльных пробках утром пятницы
Цены на бананы в российских магазинах установили пятилетний рекорд
В Петербурге снова выше +30 градусов
Во Всеволожском районе сгорел гараж