В Петербурге на газоне нашли труп молодого мужчины

В Петербурге на газоне нашли труп молодого мужчины
На газоне найден труп. Фото: Pixabay

В Петербурге было обнаружен труп молодого мужчины, которому на вид около 30 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в отдел полиции сообщили о бездыханном мужском теле.

Отмечается и местонахождение ранее обнаруженного мертвеца. Вдоль КАДа вплоть до Рейсовой улицы. Затем же поворот налево в сторону железнодорожной станции Предпортовая. Там и был найден мертвый мужчина. Он лежал под лестницей на газоне.

Примерный возраст пострадавшего 30 лет. Его рост 165 сантиметров, мужчина был худощавого телосложения. Однако на теле скончавшегося не было найдено следов насильственной смерти.

Документов же обнаружено не было. Правоохранителям предстоит узнать о причине смерти гражданина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Ж/Д платформы в сторону КАД нашли гнилой труп мужчины.

кад новости СПб происшествие труп


 

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