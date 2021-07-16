В Ленобласти дачники жалуются на отсутствие воды

В Ленобласти дачники жалуются на отсутствие воды
Дачники слишком активно пользуются водой. Фото: pixabay.com

В договоре, который подписывали дачники, было указано количество воды, которое можно расходовать.

В Ленинградской области часть дачников остались без воды из-за слишком частого пользования ресурсом. Об этом сообщается на сайте АО «ЛОКС» сегодня, 16 июля.

В сообщении сказано, что технологические ограничения потребления воды в некоторых СНТ связаны с тем, что дачники пользуются ресурсом слишком активно. В договоре, который каждый из них подписывал, сказано, что нельзя выходить за рамки оговоренного объема водопотребления. Письменное уведомление направили в СНТ «Белая Дача», «Заречье», «Красноборец», «Речное», «Красноборец-1», «Керамик» и «Перевоз-1».

Как компания и дачники планируют решать конфликт – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут разрешить разводить костры на дачных участках. Текущие правила вступили в силу 1 января 2020 года. Они будут действовать до 2026 года, после чего правовой акт пересмотрят.

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