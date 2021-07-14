В России могут разрешить разводить костры на дачных участках

Из 65-го пункта Правил могут вычеркнуть запрет на разведение костров. Фото: pixabay

Из 65-го пункта Правил могут вычеркнуть запрет на разведение костров. Фото: pixabay

МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

Министерство предлагает изменить в 66-й пункт Правил противопожарного режима в России, который запрещает разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений.

«Слова «разводить костры» исключить», — говорится в тексте проекта.

Также ведомство планирует снять запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов. А из 65-го пункта Правил могут вычеркнуть запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, включая мангалы.

Текущие правила вступили в силу 1 января 2020 года. Они будут действовать до 2026 года, после чего правовой акт пересмотрят.

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